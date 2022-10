Vognmand i Vindblæs har valgt sin første Scania

Tirsdag 25. oktober 2022 kl: 13:13

Af: Redaktionen - Jeg har kørt Volvo i alle mine 32 år som selvstændig vognmand. Nu synes jeg det var tid til at prøve noget andet, forklarer Allan Hosbond uden at ville komme bruddet med Volvo meget nærmere...Den nye Scania R 660 er ud over at være mere end almindelig veludstyret også leveret med en serviceaftale inklusiv udvidet drivlinedækning i op til 10 år. Med en årlig kørestrækning på 100-120.000 kilometer passer det godt med Allan Hosbonds planer om, at Scania’en bliver hans sidste lastbil, inden han hænger nøglerne på sømmet for sidste gang.- Jeg har altid været én-bilsvognmand, siden jeg overtog min fars vognmandsforretning i 1990, og sådan forbliver det, fastslår han.Den nye Scania er opbygget med tre-vejs tippelad af Skelhøje Vognfabrik A/S i Skelhøje ved Karup. Det er ifølge Allan Hosbond den eneste rigtige leverandør, når bilen skal bruges til kørsel med korn- og foderstoffer, kartofler og andre landbrugsprodukter.Det er da også en fire-akslet Skelhøje-påhængsvogn, som Scania’en får følgeskab af de næste mange år. Påhængsvognen er tre et halvt år gammel og blev indkøbt sammen med Allan Hosbonds sidste Volvo. Både det nye tippelad på Scania’en og påhængsvognens tippelad er udrustet med Eco-Top automatiske rullepresenninger. De kan - lige som alle de øvrige hydrauliske funktioner på vogntoget - styres med fjernbetjening. Skive Autolak har stået for maling af den nye forvogn.

Teknisk om Allan Hosbonds nye Scania R 660 B6x2*4:





Drivline: 16,4 liters V8 på max. 660 hk/3.300 Nm, 14-trins G33CM-gearkasse med integreret Retarder samt EG-kraftudtag til direkte monteret hydraulikpumpe til betjening af tippelad på forvogn og påhængsvogn, enkeltreduceret R885-bagtøj med mekanisk differentialespærre, 3,07:1 i udveksling (= 85 km/t v. 1.030 o/min)





Førerhus: CR20H, højt placeret sovekabineførerhus med højt tag på 4-punkt luftaffjedring. ALT i udstyr inkl. fuld læderbeklædning, Premium fører- og passagerstole, Premium infotainment-system inkl. navigation og 4x20 W musikanlæg, fuldautomatisk klimaanlæg inkl. separat 6 kW motor- og kabinevarmer







Chassis: enkelt-ramme med fuld luftaffjedring på alle tre aksler, elektrohydraulisk styrbar og løftbar støtteaksel bag trækaksel, malede Alcoa alu-fælge, 400 liter brændstoftank og 105 AdBlue-tank monteret i højre side bag heldækkende sideskørt, værktøjskasse integreret i sideskørt i venstre side, trykluftbetjent VBG træktøj med 57 mm. trækbolt, separate bak-, højresvings- og læssekameraer med monitor integreret i instrumentpanelet







