Tilslutningen er stor

ARRANGØR AF FORÅRETS TRANSPORTMESSE:

Tirsdag 25. oktober 2022 kl: 12:17

Af: Redaktionen Hos MCH A/S glæder man sig over den brede interesse, der opleves fra alle grene af transportbranchen.

- Vi kan igen i år konstatere, at leverandører på tværs af branchen ønsker at være med på Transport-messen i Herning, og det gælder såvel danske som udenlandske. Standområderne rundt i messehallerne er allerede ved at være godt fyldte, og vi glæder os til at kunne præsentere en bredt funderet fagmesse for de besøgende, siger Lars Medom, der er projektleder i Salg hos MCH A/S.







Transport 2023 arrangeres af MCH Messecenter Herning i samarbejde med ATL - Transportens arbejdsgivere, AutoBranchen Danmark, Dansk PersonTransport, Danske Speditører, De Danske Bilimportører, DI Transport, DTL - Danske Vognmænd, Foreningen af Vognimportører i Danmark, ITD og 3F Transportgruppen.





Den seneste transportmesse i Herning - Transport 2021 - der fandt sted i efteråret 2021, blev ifølge MCH Messecenter Herning besøgt af i alt 23.681 mennesker.



