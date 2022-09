Nul-emissions taxier tager over i Københavns Lufthavn

Torsdag 29. september 2022 kl: 13:26

Af: Redaktionen Sidste sommer var det under hver fjerde taxi, der kørte til og fra Københavns Lufthavn, som var en nul-emissionsbil. Men i dag er tallet mere end fordoblet: 53 procent af bilerne er emissionsfri.





- Det er fantastisk, at de fleste taxier i lufthavnen ikke udleder CO2. Vi er meget tilfredse med udviklingen, som er et vigtigt skridt på vejen i at nå vores mål om, at trafikken til og fra Københavns Lufthavn er emissionsfri i 2030, siger Kristoffer Plenge-Brandt, der er trafikchef i Københavns Lufthavn.







Nul-emission-taxier springer køen over

For at sætte skub i den bæredygtige omstilling har nul-emissions taxier haft fortrinsret i køen i Københavns Lufthavn siden efteråret 2019. Det betyder, at lufthavnens Taxi Management System automatisk screener alle taxier, der ankommer til lufthavnen og sender nul-emissionsbilerne ind foran diesel- og benzinbiler. Nul-emissionsbilerne får et forspring i køen på op til 25 minutter, som betyder, at det er en meget bedre forretning for vognmanden at komme til Københavns Lufthavn med en taxi, der kører på el eller brint.





- Det har vist sig at være et effektivt greb, at give nul-emissionsbiler en fordel i taxikøen. Det er den helt rigtige vej at gå, og det betyder at taxier på fossilt brændstof er på retur. Det er virkelig godt at se hele branchen bakker op om det - og kan se en fordel ved at komme i Københavns lufthavn med en nul-emissionsbil, siger Kristoffer Plenge-Brandt.







Danmarks største taxiholdeplads

Københavns Lufthavn er Danmarks største taxiholdeplads, og når der hver dag er mellem 5.000 og 6.000 ture til og fra Københavns Lufthavn, har det stor betydning, at bilerne er miljøvenlige og ikke udsender belastende stoffer. Derfor har det været vigtigt for Københavns Lufthavn at skabe de bedste rammer for nul-emissionsbilerne.





- Det betyder virkelig noget, når flere og flere af de mange taxier, vi får besøg af hver eneste dag, ikke udleder CO2. Og med den succes vores Taxi Management System har, er jeg sikker på, at den positive udvikling fortsætter, så vi om nogle år udelukkende har nul-emissionsbiler i taxikøen i Københavns Lufthavn, siger Kristoffer Plenge-Brandt.





På landsplan kører knap hver fjerde taxi i dag på el eller brint. Omkring 1.000 ud af de 4.300 taxier, der er indregistreret i Danmark, er nul-emissionsbiler.







I Københavns Lufthavn fortsætter arbejdet med klimastrategien og det klare mål om, at lufthavnen er emissionsfri i 2030 - det gælder også trafikken til og fra lufthavnen. Og senest i 2050 skal hele driften af lufthavnen - inklusive flytrafikken og alle de virksomheder, der opererer i lufthavnen - være emissionsfri.







Fakta:

I 2019 valgte København Lufthavn, i samarbejde med taxibranchen, at give store tidsfordele til nul-emissionsbiler i taxikøen for at fremme den grønne omstilling

Taxi Management Systemet er et it-system, der blandt andet registrerer alle taxier, som ankommer til Københavns Lufthavn. Ved hjælp af kamera og BroBizz får taxien læst sin nummerplade og taxiregistrering, så systemet ved hvilken miljøklasse bilen har. Derefter kører taxien til det såkaldte depot, hvor den venter på - via store infotavler - at blive kaldt frem i kaperrækken ved Terminal 3

En nul-emissionstaxi får 25 point ved ankomsten til Københavns Lufthavn, hvilket svarer til et forspring på op til 25 minutter. Det vil sige, at hvis en dieselvogn ankommer til depot klokken 10 og en nul-emissionsbil ankommer klokken 10.24, så bliver nul-emissionsbilen kaldt frem i kaperrækken før dieselbilen, der ankom klokken 10



