Ekspresfragt-koncern justerer sine priser opad'

Fredag 23. september 2022 kl: 13:24

Af: Redaktionen - Indtil videre har 2022 været endnu et turbulent år med et volatilt markedsmiljø, der udfordrer den globale handel. Vi har dog bevist vores evne til at tilbyde stabil og pålidelig service til vores kunder over hele verden, siger Parvinder Tiwana, der er salgsdirektør i DHL Express i Danmark.- Med den årlige prisjustering er vi i stand til at investere i vores infrastruktur og i teknologi der fortsat sikrer robuste, bæredygtige kundeløsninger i verdensklasse. Det omfatter avancerede fly og køretøjer, og at vi udvider vores hubs og gateways for at imødekomme kundernes stigende efterspørgsel. Samtidig investerer vi også i grønne og mere bæredygtige løsninger, såsom Sustainable Aviation Fuel og elektriske køretøjer, siger han videre.DHL Express tilpasser sine priser hvert år under hensyntagen til inflation, valutaudsving såvel som udgifter relateret til lov- og sikkerhedsmæssige forskrifter. Disse opdateres løbende i hvert af de over 220 lande og territorier, hvor DHL Express er til stede. Prisjusteringerne varierer fra land til land afhængigt af lokale forhold og gælder for alle kunder, hvor kontrakterne tillader det.







Et begrænset antal valgfrie serviceydelser og tillæg vil også blive justeret.





