Svensk udstiller batteri-elektriske køretøjer på transportmesse

Tirsdag 20. september 2022 kl: 11:28

Af: Redaktionen Scania har i alt 14 køretøjer med indendørs på IAA Transportation 2022. Når det gælder batterielektriske køretøjer har Scania taget tre lastbiler og en bus med til Hannover. De tre batteri-elektriske lastbiler er en lastbil til regional transport og to til transport i byerne.I afdelingen for lastbiler med forbrændingsmotorer har Scania otte køretøjer med - hvoraf to er med V8-motorer, tre med Scania's Super-drivline og en er med Scania's nyeste gasmotorer.Udendørs udstiller Scania fem lastbiler - blandt andet en batteri-elektrisk lastbil med tip i XT-serien. Den har selskab med en diesel-udgave med en V8-motor og en V8-trækker ti tunge transporter.På Scania's udendørsstand er der også noget for busfolket i form af en Scania Irizar langtursbus.Derudover har Scania tre køretøjer med, som det er muligt at prøvekøre på messens særlige område for testkørsler - det er en Scania Super, en batteri-elektrisk Scania opbygget med kroghejs og en Scania plug-in hybrid.