Hadsundvognmand hejser og løfter med ny fire-akslet fransk forvogn

Onsdag 14. september 2022 kl: 12:15

Af: Redaktionen Den nye fire-akslede franske forvogn er opbygget med en HMF 2820 K6-kran og et HMF TF 320-wirehejs med to stop og frontstop og VBG-lufttræk. Derudover er bilen klargjort til at kunne køre med en hejseladskærre.På siderne er der monteret to værktøjskasser - den ene med skuffer - og stigeholder i begge sider samt diverse arbejdslys og blitzblink.Herudover er bilen udstyret med køleskab, stort oliefyr, Roadpad-multimediecenter og stor højtalerpakke. HMF's afdeling i Nørresundby har stået for opbygningen, mens Volvo Truck Center i Viborg har tilsluttet og klargjort bilen.Lars Herslund fra Volvo Truck Center/Renault Trucks i Viborg har solgt og leveret den nye Renault Trucks C til Glerup Container Service A/S.Glerup Container Service A/Sblev etableret i 2004 og har adresse i Hadsund. Virksomheden tilbyder opgaver inden for lastbilstransport, affaldshåndtering, containere, opbevaring samt kran- og grabarbejde.