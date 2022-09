Trafiksikkerhed kommer på skoleskemaet i Hillerød - og et par andre byer

Onsdag 7. september 2022 kl: 10:36

Store lastbiler og små trafikanter møder hinanden

Bliv bag ved lastbilen, når den kommer først til et kryds

Bliv foran lastbilen, når cyklisten kommer først til et kryds

Bliv væk fra lastbilens højre forhjul

Tirsdag den 13. september: Hillerød

Onsdag den 14. september: Østbirk

Torsdag den 15. september: Tønder

Af: Redaktionen Sommeren går på held, og dagene bliver kortere. Om lidt er det mørkt om morgenen, når elever er på vej i skole. Derfor sætter trafiksikkerhedskampagnen, Lastbilkaravanen, igen i år fokus på trafiksikkerhed for de yngste elever.- Fokus på trafiksikkerhed er med til at redde liv. Derfor har ITD lavet Lastbilkaravanen, der handler om trafiksikkerhed og lastbiler for de yngste trafikanter. Målet er mere tryghed og forståelse for trafikken, siger Malene Vitus, der er projektleder på Lastbilkaravanen.- Resultatet skulle gerne være en større tryghed, når de færdes i trafikken. Og vi håber på, at eleverne får gode vaner fra starten, når de færdes i trafikken sammen med mor og far. Vi håber også på, at skolerne og forældrene vil minde eleverne om at bruge vestene, så de er mere synlige i trafikken, siger Malene Vitus.Fokus er med til at redde liv Lastbilkaravanens tre budskaber er:Skoler, der ikke får besøg af Lastbilkaravanen, kan gratis downloade materialet på www.lastbilkaravanen.dk.Danmarksturné for Lastbilkaravanen