Byggeri, detailhandel og restauration drev konkurserne i august

Torsdag 1. september 2022 kl: 16:07

Af: Redaktionen Bygge og anlægsbranchen måtte i august sige farvel til 52 virksomheder med samlet 444 medarbejdere. Værst gik det ud over murere, elektrikere og VVS’ere. Byggeri og anlæg var dermed med til at drive de i alt 233 konkurser i august, hvor antallet traditionelt ligger lavt i forhold til resten af året. Men august i år endte 60 procent højere end august sidste år.Overnatning og restauration måtte sige farvel til 26 virksomheder, hvilket betød et tab på 234 arbejdspladser, mens detaihandlen mistede 171 job, da i alt 45 arbejdspladser måtte lukke som følge af en konkurs.- Vi ser for anden måned i træk en bekymrende udvikling i bygge og anlægsbranchen. De, der formentlig havde noget at rive i først på året, holder sig stadig i gang, mens andre begynder at have tomme ordrebøger, siger Morten Kofoed-Larsen, der er landechef i Creditsafe.Han peger på, at en tendens i tallene er, at det i august er lidt større bygge og anlægvirksomheder, der er gået konkurs end i juli.- Det er en markør, der er værd at have øje for i månederne, der kommer, siger Morten Kofoed-Larsen.Creditsafe er verdens mest anvendte kreditrapporteringsudbyder med 24 kontorer i 14 lande og over 100.000 kunder. Siden starten i 1997 har virksomheden leveret kredit-, markeds- og erhvervsinformation til store og små virksomheder, kommuner, myndigheder og organisationer.