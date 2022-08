Lastbilchauffør kørte med dårlige dæk - og fik en dårlig dag

Tirsdag 30. august 2022 kl: 13:12

Af: Redaktionen Det var Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd, der standsede lastbilen, og under kontrollen blev det hurtigt konstateret, at dækkene så ud til at være i meget dårlig stand. Derfor blev en bilinspektør tilkaldt, og han vurderede, at dækkene var farlige at køre med. Det endte med, at otte af lastbilens dæk skulle skiftes, før lastbilen kunne køre videre.I retten nåede dommeren frem til, at to af lastbilens ødelagte dæk udgjorde alvorlige sikkerhedskritiske fejl, mens de seks af dækkene var i en stand, så de samlet set udgjorde en alvorlig sikkerhedskritisk fejl.Chaufføren modtog dommen.