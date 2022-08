Spor svævede frit i luften efter regnvejr

Mandag 29. august 2022 kl: 10:48

Af: Redaktionen Inden man opdagede, hvad der var sket, kørte to tog over den reelt manglende dæmning. På tv2.dk kan man se billeder, der viser det frit hængende spor, efter at dæmningen er skyllet væk.









her: Interesserede kan se billeder og læse mere om dæmningsbruddet på tv2.dk - klik









