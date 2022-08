Femern-forbindelsens banespor vil ende blindt i nogle måneder

Tirsdag 23. august 2022 kl: 13:11

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Det fremgår af en status, som transportminister Trine Bramsen (S) har sendt til Folketingets Transportudvalg.Transportministeren fremhæver blandt andet, at det er DB Netz AG, der har ansvaret for at udbygge de tyske jernbanelandanlæg til Femern Bælt-forbindelsen, og at DB Netz AG på et møde onsdag 11. maj i år oplyste, at de tyske jernbanelandanlæg forventes at stå klar i december 2029 - altså nogle måneder senere end den faste forbindelse.I henhold til statstraktaten er Tyskland forpligtet til at sikre, at elektrificeringen af jernbanen mellem Lübeck og Puttgarden er færdig, og at der er en tilstrækkelig kapacitet på den enkeltsporede jernbane mellem Bad Schwartau og Puttgarden senest ved åbningen af den faste forbindelse over Femern Bælt. Den fulde udbygning af strækningen til en dobbeltsporet, elektrificeret jernbane skal i henhold til statstraktaten være driftsklar senest syv år efter åbningen af den faste forbindelse.Transportminister Trine Bramsen oplyser videre, at hun planlægger at møde den tyske forbundstransportminister, Dr. Volker Wissing, efter sommerferien for at drøfte status for Femern Bælt-projektet og tidsplanen for færdiggørelse af de tyske landanlæg.Transportministeren henviser derudover til en redegørelse fra Femern A/S.