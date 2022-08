FLÅDEINVESTERINGER:

Fredag 19. august 2022 kl: 13:16

Af: Redaktionen Fremover skal der i Danmark designes, bygges og vedligeholdes endnu flere skibe til Søværnet.Det er ambitionen, som et nyt Nationalt Partnerskab for det maritime område skal være med til at indfri.

Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier (formand)

Forsvarsministeriet (”næstformand”)

Forsvarskommandoen ved Forsvarets Skibsprogram

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Erhvervsministeriet

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Dansk Industri

Danske Maritime

Dansk Metal

Forsikring & Pension

Maritime DTU)

MARTEC i Frederikshavn

Forsvarsminister Morten Bødskov har taget initiativ til partnerskabet, som består af repræsentanter fra en bred kreds af Det Blå Danmark og forsknings- og uddannelsesinstitutioner.- Jeg er glad for at få muligheden for at stå i spidsen for et partnerskab med en meget vigtig opgave. Vi skal skabe et grundlag for, at politikerne kan træffe beslutning om, hvilke skibe Søværnet skal have leveret i de kommende år. Samtidig skal vi sørge for at skibe, udstyr og komponenter ikke bare indkøbes rundt om i verden, men at så meget som muligt produceres og udvikles på dansk grund, siger Anne H. Steffensen.I det nationale kompromis blev det besluttet at løfte Forsvaret til to procent af BNP inden udgangen af 2033, og det kan betyde, at der formentlig bliver tale om at bruge op mod 40 milliarder kroner på nye skibe til Søværnet i de kommende 20-30 år, så det er store ordre, der er lagt op til.- Det har aldrig været vigtigere at styrke vores maritime kapaciteter i Danmark end lige nu. Ruslands aggression, geopolitiske spændinger og udfordringer med at skaffe dele og teknologi betyder, at vi skal understøtte Forsvaret og sikre, at Danmark kan mere selv, når det gælder design, bygning og vedligeholdelse af orlogsskibe, siger Anne H. Steffensen.Partnerskabet skal munde ud i en analyse med anbefalinger til, hvordan den langsigtede planlægning af Forsvarets skibsanskaffelser kan styrkes. Analysen afleveres til Forsvarsministeriet forventeligt inden udgangen af 2023.- Der har altid været et tæt bånd mellem den civile handelsflåde og Søværnet herhjemme. De hjælper vores skibe over en bred kam, om det så gælder beskyttelse mod pirater eller redningsopgaver. Derfor er det også motiverende at kunne være med til at skabe nogle gode rammer for deres fremtidige arbejde, siger Anne H. Steffensen.Medlemmerne af Nationalt Partnerskab for det maritime område er: