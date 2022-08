Hurtige åbne- og lukketider kan holde kulden inde

Torsdag 18. august 2022 kl: 12:20

Energibesparelser og forbedret flow



Beregninger af energitab:



Store porthuller giver store energitab



Af: Redaktionen Virksomheden Door Systems fremhæver i den forbindelse, at den har et par hurtige porte på programmet , der har en portdug med en tykkelse på 43 mm tyk og et særligt tætningssystem, hvor overlap i isoleringen sikrer, at der ikke opstår kuldebroer.Frostportenes høje åbnehastigheder på op til 2,0 m/sek vil være med til at minimere åbnetiden. Det er også afgørende, at åbningsintervallerne tilpasses trucktrafikken, så porten åbner i tide, lige når trucken skal igennem og lukker i det øjeblik, trucken er på sikker afstand.Det håndteres med en intelligent portstyring med indbygget frekvensomformer, som også sikrer en langsom opstart og nedbremsning af porten. Det mindsker slitagen på porten og gør den særdeles støjsvag, samtidig med at den fortsat åbner og lukker meget hurtigt.Det skal sikres, at balancen mellem trafikken og energibesparelserne bliver så optimal som mulig. Herved kan man både opnå større energibesparelser samtidig med, at det er muligt at forbedre flowet i varehåndteringen.I Door Systems portstyring er det et radarsystem, som opfanger truckens bevægelser, og som aktiverer portens åbne- og lukkemekanisme. Det er muligt at tilpasse aktiveringen af porten individuelt efter truckkørslen på lageret.Truckførerne skal hverken aktivere porten manuelt eller sænke hastigheden, når de nærmer sig. Hurtigporten og styresystemet sørger for, at der er fri bane, og at porten kun er åben i den tid, det tager at afvikle transporten sikkert og effektivt gennem den.Hos Door System er portstyringen forsynet med sensorer, som måler temperaturen på begge sider af porten. I forbindelse med at porten åbner og lukker, logger systemet de kontinuerlige temperaturændringer.Det gør det muligt at beregne hvor store energitab, der er tale om i forbindelse med trafikken ud og ind ad frostlageret. Virksomhederne får dermed et redskab, der kan dokumentere energitab og de forbedringer, det er muligt at lave i forhold til stadig at have en både effektiv og sikker drift.Styresystemet er testet og afprøvet på Teknologisk Institut. Portstyringen, loggen og beregningsmodellen tager højde for portens størrelse. Det er nemlig ikke altid, at portstørrelsen er med i overvejelserne, når bygherrer, arkitekter og entreprenører designer og planlægger lagerbygningerne.Nogle steder laver man porthullerne for store, hvilket er særligt kritisk i forbindelse med frostlagre. Den nye portstyring gør det muligt helt præcist at dokumentere fordelene både ved mindre porte og ved en mere effektiv portdrift.