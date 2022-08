El-lastbil på 7,5 ton laster op til 3,9 ton

Onsdag 17. august 2022 kl: 10:59

Af: Redaktionen BAX' første model er en to-akslet batterielektrisk lastbil, der har en totalvægt på 7,5 ton og med en nyttelast på op mod 3,9 ton afhængig af opbygning.BAX kan leveres med en "lille" batteripakke, hvor rækkevidden angives til at ligge mellem 110–150 kilometer, eller med en "stor" batteripakke, hvor rækkevidden så kommer mod 200 kilometer.Virksomheden Foma er generalagent for BPW i Sverige vil vise BAX frem for det nordiske marked på sin stand på Elmia Lastbil.Interesserede kan se mere om Elmia Lastbil