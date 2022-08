Dansk softwareiværksætter bliver del af international koncern

Mandag 15. august 2022 kl: 13:51

Forbedret ruterådgivningstjenester



Af: Redaktionen Med hovedkontor i Danmark hjælper BunkerMetric skibsoperatører og bunkerindkøbsafdelinger med at finde den bedste bunkerindkøbsplan og forbedre rejsemarginerne. Ved hjælp af sofistikerede algoritmer afdækker virksomhedens indkøbsoptimeringsværktøj både bunkerstrategier og markedsindsiger, der forbedrer rederiernes bundlinje.- Vi er glade for at blive en del af StormGeo og Alfa Laval-familien. Eksisterende og fremtidige kunder vil opnå mere værdifulde synergier ved at kombinere BunkerMetrics avancerede optimeringsalgoritmer og dataplatforme med StormGeos banebrydende datavidenskab, siger Christian Plum, der er administrerende direktør for BunkerMetric, og som var med til at grundlægge virksomheden i 2018.StormGeo er en globalt ledende virksomhed inden for vejrintelligenssoftware og beslutningsunderstøttende tjenester, som Alfa Laval opkøbte i midten af 2021, som led i virksomhedens strategi om at understøtte marineindustriens bestræbelser på at effektivisere driften samt styrke Alfa Lavals viden inden for digitale tjenester.Med opkøbet af BunkerMetric vil Alfa Laval via StormGeo styrke sine tilbud inden for ruterådgivning og rejseoptimeringstjenester til shippingindustrien.- Købet af BunkerMetric vil styrke StormGeos pakke af softwareprodukter og -tjenester yderligere, BunkerMetrics avancerede indkøbsoptimeringsværktøj er en velkommen tilføjelse til vores ruterådgivningstjenester, som giver forsendelseskunder rettidige data til at vælge de bedste bunkeringsmuligheder. Det vil bidrage til en optimering af planlægning, brændstof og rejseydelse, siger Søren Andersen, der er administrerende direktør for StormGeo.BunkerMetrics indkøbsoptimerede værktøj bliver en abonnementstjeneste i StormGeos eksisterende s-Suite. Det vil bidrage til at understøtte velovervejede beslutninger vedrørende bunkers såsom udvælgelse af havne, volumener og brændstofs kvaliteter til bunkering. Globale rederier kan bruge det til at minimere omkostningerne og samtidige tage relevante driftsmæssige, kommercielle og miljømæssige faktorer i betragtning.- Ved at udnytte BunkerMetrics store ekspertise og gennemprøvede optimeringsværktøj vil vores kunder være i stand til at strømline deres drift. Ud over at reducere deres omkostninger til indkøb af bunkere vil de opnå betydelige brændstofs besparelser gennem optimeret beslutningstagning i realtid, forklarer siger Søren Andersen.- Ligesom StormGeo er BunkerMetric forpligtet til digitalisering og dekarbonisering. Vi ser frem til at forene kræfterne og til derigennem at mindske både kundeudgifter og CO2-aftryk, siger Christian Plum.