Danmark tager nu et vigtigt skridt mod at blive europæisk hub for CO2-lagring.

Mandag 15. august 2022 kl: 11:24

Fakta om udbud fra Energistyrelsen:

Udbuddet af tilladelser til CO2-lagring i Nordsøen er det første af sin art i Danmark

Udbuddet indrettes, så der årligt kan søges om tilladelser i det udbudte område

Tilladelser gives i første omgang til efterforskning i op til 6 år. Hvis der konstateres en egnet lokalitet til CO2-lagring, kan tilladelsen forlænges i op til 30 år med henblik på lagringsvirksomhed

Der er gennemført en strategisk miljøvurdering af planen for udbuddet, så det sikres, at lagring foregår miljømæssigt forsvarligt

Konkrete lagringsprojekter, boringer med videre skal miljøvurderes konkret

Af: Redaktionen Hos Danske Rederier er vurderingen, at hvis S-Regeringens mål om, at fangst og lagring af CO2 skal være helt oppe at køre i 2025 skal nås, så haster det med at komme i gang.- Jeg er glad for, at vi nu tager et vigtigt skridt imod opfyldelsen af ambitionen om at være europæisk hub for lagring af CO2 i Danmark. Det vil ikke alene være til gavn for klimaet, men vil også være med til at sikre mange job både i Nordsøen og hos rederierne, siger Jacob K. Clasen, der er viceadministrerende direktør i Danske Rederier.Hos Danske Rederiers medlemmer, energiselskaberne TotalEnergies og INEOS Energy Danmark, råder man over en række oliefelter, som man håber fremover at kunne fylde med CO2. Begge virksomheder er derfor klar, når udbuddet af tilladelser til CO2-lagring i Nordsøen for første gang åbner for ansøgninger.- Der er et meget stort potentiale for lagring af CO2 i de udtjente olie- og gasfelter i den danske del af Nordsøen, og vi forventer, at vi kan lagre op til 1,5 millioner ton CO2 allerede fra 2025 og op til 8 millioner tons årligt i 2030 alene i Siri-området. Derfor er det naturligvis rigtig godt, at der nu sættes gang i udbuddet af CO2-lagringstilladelser. Vi har fortsat meget travlt, hvis vi skal indfri de danske klimaambitioner, men med etablering af CCS (Carbon Capture and Storage) i Danmark tager vi et meget stort skridt i den rigtige retning. Det er godt for Danmark og for klimaet, siger Mads Weng Gade, der er landechef for INEOS Energy Danmark.De første fangstanlæg kan ifølge Energistyrelsen være klar i 2025 og dermed bidrage til at nedbringe udledningerne af CO2. Fangst og lagring af CO2 spiller en vigtig rolle i forhold til at nå regeringens mål om 70 procents-mål.- Med annonceringen af Danmarks første udbud for CO2-lagring lukker vi op for et nyt kapitel i dansk erhvervsliv. Det er en helt ny industri, der skal etableres, og i TotalEnergies glæder vi os til at tage en ledende rolle med afsæt i vores erfaringer og engagement i flere internationale CO2-lagringsprojekter. Vores danske lagringsprojekt Bifrost stiler mod at lagre millioner af tons CO2 i Harald-feltet og dermed bidrage markant til realiseringen af Danmarks 2030 klimaplan. Samtidig kan vi positionere Danmark som en leder indenfor en af de centrale klimaløsninger, der skal i spil for at nå Paris-aftalens mål om at begrænse de globale temperaturstigninger, siger Martin Rune Pedersen, der er direktør for TotalEnergies i Danmark.