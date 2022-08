Lastbilchauffør blev reddet ud af sin bil efter bro-kollaps

Mandag 15. august 2022 kl: 10:56

Af: Redaktionen Ifølge Verdens Gang - vg.no - blev lastbilens chauffør reddet ud af sin bil af redningsmandskab i en helikopter og bragt væk fra broen, mens personbilens chauffør kom i sikkerhed ved egen hjælp.Norsk politi meddeler, at begge er uskadte, og at der ikke er meldinger om, at der skulle være andre forulykkede.Tretten Bru, hvor en stor del af konstruktionen er udført i træ, blev bygget færdig i 2012 og inspiceret i 2016, da en anden træbro i Gudbrandsdalen brød sammen.Interesserede kan eksempelvis læse mere om bro-kollapset påfølgende web-sider:





© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.