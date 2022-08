Rederi opjusterer sine forventninger til 2022

Tirsdag 9. august 2022 kl: 11:07

Af: Redaktionen Som resultat af et skift i markedseksponering i andet kvartal fra tørlast til produkttank har Norden været godt positioneret til at kapitalisere på et nedadgående tørlastmarked ved at have mere last end tonnage. Norden fortsætter også med at drage fordel af et stærkt marked for produkttank, hvor rederikoncernen har en væsentlig markedseksponering.



- Udover at sikre os mod tab i et faldende tørlastmarked har Norden aktivt taget store mængder last ind til høje rater og drager nu fordel af efterfølgende tonnage til lavere rater. Dette viser styrken i vores forretningsmodel, hvor vi aktivt kan justere vores eksponering og skabe værdi i både opadgående og nedadgående markeder, siger Jan Rindbo, der er administrerende direktør for rederikoncernen Norden.





