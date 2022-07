Forbindelse til Grønland vil øge antallet af containere med 40.000

Fredag 22. juli 2022 kl: 08:00

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Skibet, der er begyndt at lægge til kaj i Aarhus, er 179 meter langt, 31 meter bredt og have en kapacitet på 2.050 teu.Royal Arctic Line's skib vil anløbe Aarhus Havn hver mandag, hvorefter det vil sejle til Helsingborg om onsdagen og tilbage til Aarhus fredag for at laste gods, der skal sejles til Færøerne, Island og Grønland.Aarhus Havn skal håndtere 40.000 ekstra containere fra Royal Arctic Lines i 2022. Det svarer til en stigning på 5-10 procent af den samlede containeromsætning i 2021.