Grøn omstilling i luftfarten kræver investeringer og beslutninger

MIDTJYSK LUFTHAVN:

Onsdag 20. juli 2022 kl: 01:00

PtX-fabrikker står klar

Luftfarten kan være den første grønne transportform



Af: Redaktionen Efter to år med corona-virua er niveauet på antal passagerer på vej op - og i Billund kommet op over – niveauet fra 2019.- Den grønne omstilling i luftfarten har inden for få år fået utrolig meget fokus, og der er sket rigtig meget på kort tid. Antallet af rejsende vokser, og det er jo fantastisk, men det viser også, at omstillingen skal gå endnu hurtigere, og derfor skal den have ekstra fokus, siger Jan Hessellund, der er administrerende direktør i Billund Lufthavn.Hos Billund Lufthavn beskriver man situationen på følgende måde:"Luftfarten balancerer på en brændende platform, hvor redningskransen er grøn brændstof"Og det grønne brændstof skal i fremtiden med stor sandsynlighed komme fra Power-to-X (PtX). Altså en proces, der laver brændstoffer til en industri, hvor elektrificering ikke er en mulighed på nuværende tidspunkt.Infrastrukturen og teknologien til at lave grønne brændstoffer med PtX er tilgængelig i dag. De to raffinaderier i Danmark - Kalundborg Refinery og Crossbridge Energy i Fredericia - har infrastrukturen og teknologien til at lave grønne PtX-brændstoffer. Det er den samme teknologi, der i dag laver brændstoffer med olie fra fossile kilder, der kan bruges til at lave grønt brændstof.- I Danmark har vi allerede to PtX-fabrikker, som producerer brændstoffer til industrien og transporten - herunder luftfarten. Teknologien til at lave grøn brændstof er præcis den samme, vi skal bare sørge for, at vi får rammerne til det, og her har politikerne et stort ansvar, siger Michael Mücke Jensen, der er teknik- og miljøchef hos brancheorganisationen Drivkraft Danmark, som blandt andet har de to raffinaderier som medlemsvirksomheder.- Ligesom den grønne strøm skal vi også bruge det grønne CO2 til omstilling. Så det er godt, at der nu bliver investeret ekstra i grøn strøm, for vi har en strategi for opsamling og brug af CO2. Det skal bruges i omstillingen af alle brancher, så det kan kun gå for langsomt. Også fordi vi allerede nu er klar til at producere grøn brændstof i morgen, hvis det skulle være, siger han videre.Hos Billund Lufthavn fastslår direktøren, at luftfarten kan være den første helt grønne transportform, hvis det prioriteres af politikerne. Det grønne brændstof er produceret. Nu skal der investeres i opskalering, og her fastholder luftfarten anbefalingen om at indføre en passagerafgift til en klimafond, der har tilbageløb til branchen selv.- Luftfartsselskaberne er klar til at bruge flere penge på brændstof, hvis det er grønt, det må bare ikke være fire til seks gange så dyrt, da brændstoffet står for omkring 30 procent af deres omkostninger, og så vil flyselskaberne flygte ud af Danmark. Så en passagerafgift med tilbageløb til branchen vil øge efterspørgslen, og det vil sætte skub i produktionen, og hvis politikerne ligeledes beslutter at prioritere den grønne strøm til produktionen af jetfuel, så kan det gå stærkt, og så kan luftfarten blive den første helt grønne transportform, siger Jan Hessellund.Michael Mücke Jensen giver ham ret.- Det handler om rammerne. Vi har teknologien, vi har infrastrukturen, og vi har sektorkoblingen, så vi deler vores overskudsstrømme af eksempelvis varme. Vi mangler bare de politiske krav om, hvortil de mængder, vi har, af grøn CO2 og grøn strøm skal prioriteres indtil, der er nok af det til hele omstillingen i alle brancher. Men ja, vi kan lave grønt flybrændstof i morgen, siger Michael Mücke Jensen.