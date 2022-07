Rederi fragtede mindre gods

Tirsdag 12. juli 2022 kl: 12:14

Af: Redaktionen

DFDS forklarer mere detaljeret, at godsmængderne i forretningsområdet North Seas var lavere i juni i år end i 2021 på ruterne knyttet til Storbritannien samt på ruterne mellem Sverige og kontinentet.





Mængderne i forretningsområdet Mediterraneans rutenetværk fortsatte med at vokse understøttet af højere kapacitet.





Mængderne i forretningsområdet Channels mængder var lavere end i 2021 som følge af en nedgang i det samlede marked. Markedsandelen blev fastholdt lige under sidste år.





Krigen i Ukraine sænkede forretningsområdet Baltic Seas mængder mellem hovedsageligt Tyskland og Litauen sammenlignet med 2021.





Set over de seneste 12 måneder 2022-21 steg de samlede transporterede fragt-lanemeter 0,2 procent fra 43,7 millioner i 2021-20 til 43,8 millioner i 2022-21.





På passagerområdet kunne DFDS konstatere en fremgang på otte gange til 352.000 til 75 procent af passagertallet i juni 2019, der er den seneste sammenlignelige måned før Covid-19. Fremgangen i transportsegmentet var fortsat større end i fritidssegmentet, da antallet af biler udgjorde 89 procent af antallet i 2019.







For de seneste tolv måneder 2022-21 var det samlede antal passagerer 1,9 millioner sammenlignet med 1,0 millioner i 2021-20 og 5,1 millioner i 2019.









DFDS færgemængder DFDS færgemængder







Juni Seneste tolv måneder Fragt 2020 2021 2022 Ændr. 2020-19 2021-20 2022-21 Ændr. Lanemeter, '000 3.213 3.840 3.703 -3,6 % 39.455 43.750 43.837 0,2 %

















Passager 2020 2021 2022 Ændr. 2020-19 2021-20 2022-21 Ændr. Passagerer, '000 78 46 352 673,2 % 3.727 956 1.945 103,4 %

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.