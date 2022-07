- De tunge lastbiler er kørt frem med 8,3 procent

Torsdag 7. juli 2022 kl: 11:42

Mærke Januar - juni 2022 Januar - juni 2021 Antal Andel Antal Andel Volvo Trucks 732 0,3272 632 0,3062 Scania 730 0,3263 642 0,31 MAN 316 0,1413 281 0,1361 Mercedes-Benz 267 0,1194 331 0,1604 Renault Trucks 65 0,0291 24 0,0116 Iveco 61 0,0273 56 0,0271 DAF 59 0,0264 94 0,0455 Dennis Eagle 6 0,0027 4 0,0019 I alt 2.236

2.064



De 172 lastbiler svarer ti en stigning på 8,3 procent, men stigningen er ulige fordelt mellem leverandørerne. Hvor Volvo Trucks, Scania og MAN ligger henholdsvis 100, 88 og 35 enheder over 2021-niveauet, ligger Mercedes-Benz og DAF under 2021-tallene.I nedenstående tabel kan man se de fakstiske tal og markedsandele for leverandørerne af lastbiler over 16 ton i første halvår i år sammenholdt med første halvår sidste år.