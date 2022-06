Ressourcecenter på Amager får batteridrevet kroghejs på el-lastbil

Torsdag 30. juni 2022 kl: 11:45

Af: Redaktionen Den batterielektriske lastbilen er leveret med et elektrisk kraftudtag - et ePTO - der giver en miljørigtige løsning med et elektro-hydraulisk system, der er koblet sammen med den elektriske tre-akslede lastbils batterisystem.Chaufføren kan dermed arbejde elektrisk og derved fri for dieselmotorens støj og udstødningsgasser. Sawo fremhæver, at ePTO-kraftudtaget gør det muligt at betjene hejset elektrisk ved hjælp af et plug-in-system i stedet for køretøjets motor. Brugen af elektrisk effekt i stedet for almindelig dieseleffekt giver fordele som forbedret energieffektivitet, generel lavere støjniveau og mindre miljøpåvirkning - og at det er muligt at arbejde indendørs.Kroghejset har en tip- og optrækskapacitet på 18 ton. Krogen er hydraulisk tiltbar og forskydelig 1.100 + 1.250 mm. Hejset kan tage containerkasser på 3,8- 6,3 meter.Hejset kan betjenes fra førerhuset og har hydraulisk underkøringskofanger. To elektriske sensorer aflæser, om underkøringskofangeren er inde eller ude og kører selv kofangeren ind inden tip. Det er muligt at betjene underkøringskofangeren fra betjeningshåndtaget. Kroghejset er monteret på et fuldelektriske Scania L360 B6X2*4 chassis.