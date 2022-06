Skoleskibet Danmark lægger til i Aalborg og byder på bent skib i Aalborg

Fredag 17. juni 2022 kl: 10:22

Af: Redaktionen 23-årige Mathilde Damgaard går i dag på tredie semester på Skibsføreruddannelsen efter et togt med Skoleskibet Danmark, gav hende smag for det maritime.Skoleskibet Danmark, der er en tremastet fuldrigger på 77 meter forlod 9. juni havnen i Stornoway, der er den største by på øgruppen Hebriderne ud for Skotlands vestkyst, og satte kursen mod Aalborg, hvor skibet lægger til kaj onsdag 22. juni.Skoleskibet gæster Aalborg i anledning af det kommende DM-ugen, der finder sted fra 23. til den 26. juni, og i løbet af dagene kan man også få et indblik i nogle af de uddannelser, som man kan tage, hvis man eksempelvis netop er blevet student og har en ambition om at gøre karriere inden for det blå Danmark.







- Danmark er en nation med stolte søfartstraditioner. I 2022 udgør søfarten næsten 30 procent af Danmarks samlede eksport og for at fastholde denne vigtige indtægtskilde i Danmark, skal vi sørge for at de unge også vælger søfarten til i fremtiden, siger direktør Pia Ankerstjerne fra Martec.





Hun forklarer, at det kan man eksempelvis gøre ved at tage en skibsføreruddannelse, der er en professionsbachelor på treethalvt år, der giver adgang til at sejle alle typer skibe overalt i verden som officer eller som kaptajn med det øverste ansvar om bord.





- Mange skibsførere går i land efter nogle år til søs - og tilbydes mange spændende karrieremuligheder også på land. Med omlægning til mere vindenergi og grønne brændselstyper får vi brug for endnu flere i søfarten de kommende år. Martec kan tilbyde alle de maritime uddannelser - og vi står klar på Skoleskibet Danmark med vejledning og information til de unge, der er vil høre mere, siger Pia Ankerstjerne.





Det er dog ikke alle, der går direkte fra gymnasiet til skibsfører- eller skibsassistentuddannelsen. Andre har en faglært baggrund eller starter med et togt med Skoleskibet Danmark. Sidstnævnte har 23-årige Mathilde Damgaard gjort, og hun går i dag på tredie semester på Skibsføreruddannelsen.





- At være elev på Skoleskibet Danmark er en unik mulighed for at se fjerne egne af verden og opleve livet ombord på et skib, mens du samtidig tager en uddannelse som ubefaren skibsassistent. Efter jeg havde været på togt, var jeg helt overbevist om, at jeg skulle gøre karriere inden for det maritime, og derfor startede jeg på uddannelsen til skibsfører, som er meget afvekslende i opbygning og indhold med såvel teoretisk undervisning som praktiske opgaver om bord på skibet, siger hun og uddyber:





- Det er ikke ofte, at man som ung stifter bekendtskab med de maritime uddannelser, så mange bliver positivt overraskede, når de får et indblik i de karrieremuligheder, som Skibsføreruddannelsen giver – både på vands og til lands. Selv vil jeg gerne gøre karriere på et skib, men hvis jeg på et tidspunkt gerne vil noget andet, så er jeg på ingen måder begrænset.





Mathilde Damgaard opfordrer alle med interesse for at blive skibsfører eller skibsassistent til at kigge forbi Skoleskibet Danmark lørdag 25. juni, hvor man kan få indsigt i både livet ombord og delelementerne i uddannelsen. Introduktionen tager ca. 1 time og slutter på Broen af Skoleskibet Danmark, der er skibsførerens primære arbejdssted.







her: Interesserede kan læse mere om skibsføreruddannelsen



Interesserede kan tilmelde sig introduktionen til uddannelsen, der finder sted i Aalborg 25. juni klokken 10 via dette link - klik her:





Der vil være åbent skib for interesserede lørdag 25. juni mellem klokken 15 og 17. Her kræves ikke tilmelding.



Interesserede kan tilmelde sig introduktionen til uddannelsen, der finder sted i Aalborg 25. juni klokken 10 via dette link - klikDer vil være åbent skib for interesserede lørdag 25. juni mellem klokken 15 og 17. Her kræves ikke tilmelding.









