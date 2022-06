Britisk styrmand fik en dom på halvandet års fængsel efter skibskollision

Fredag 17. juni 2022 kl: 09:39

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Dommen, der blev afsagt i Københavns Byret, lød på halvandet års fængsel for blandt andet uagtsomt manddrab. Styrmanden blev også udvist af Danmark med et indrejseforbud i 12 år samt frakendt retten til - indtil videre - at føre et skib i dansk farvand. Han modtog dommen.Briten erklærede sig skyldig i tiltalen, som var rejst efter straffelovens paragraf 241 for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder blandt andet ved at have sejlet skibet i alkoholpåvirket tilstand. Derudover var han tiltalt efter straffelovens paragraf 253, stk. 1, nr. 2 for at sejle videre efter kollisionen uden at yde hjælp eller assistance til besætningen på Karin Høj.- Det er en sag, der har haft nogle meget alvorlige konsekvenser. To familier har mistet et familiemedlem på grund af dømtes handlinger og opførsel. Straffens længde afspejler denne alvor, og jeg er tilfreds med, at retten fulgte min strafpåstand, siger specialanklager Anders Larsson fra Københavns Politi.Den 30-årige mand blev efter kollisionen anholdt af svensk politi. Ved et grundlovsforhør i Københavns Byret blev han 17. december sidste år varetægtsfængslet in absentia. Han blev udleveret søndag 6. februar i år og har siddet varetægtsfængslet frem til torsdagens dom.