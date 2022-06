Tunnelbyggeri holdt rejsegilde

Fredag 10. juni 2022 kl: 10:44

Fakta om tunnelfabrikken:

Der bygges tre fabrikshaller, som rummer fem produktionslinjer til tunnelelementerne

Specialelementer med kælderetage til elektronik produceres i en sjette linje uden for de tre haller

Et standard tunnelelement er 217 meter langt og vejer 73.500 ton

Hallerne er 240 meter lange, 200 meter brede på det bredeste punkt og 33 meter høje

Hver hal har et areal på ca. 30.000 kvadratmeter svarende til over 4 fodboldbaner

Hal B forventes helt færdig foråret 2023 og Hal A og C i sommeren 2023

Den første produktionslinje går i gang med at støbe første tunnelelement ved årsskiftet 2022/2023

Af: Redaktionen Det blev markeret med et traditionelt dansk rejsegilde for de mange hundrede arbejdere, som er beskæftiget på projektet. Hos både den statslige bygherre Femern A/S og hovedentreprenør-konsortiet Fehmarn Link Contactors var humøret nærmest lige så højt som den 33 meter høje produktionshal.- Denne fabrik er et synlig bevis på hvad enestående ingeniørarbejde og solidt håndværk kan skabe. Alle, der har del i byggeriet af dette megaprojekt, kan være stolte over, at de er med til at bygge en forbindelse, der vil komme mange fremtidige generationer til gavn, sagde Femern A/S’ administrerende direktør, Henrik Vincentsen.- I dag er en festdag, hvor vi fejrer de mange hundrede arbejdere, der har knoklet for at bygge verdens største elementfabrik. Vi har stadig mange års arbejde forude, men i dag er det på sin plads, og stoppe op og beundre fabrikken, og den store indsats den symboliserer, sagde Sébastien Bliaut, der er administrerende direktør i FLC.Tunnelfabrikken er hjertet i produktionen af Femern Bælt-tunnelen. Når den står færdig, vil den optage omkring én million kvadratmeter af byggepladsen. De omhyggeligt opførte og klima-kontrollerede haller er med til at sikre, at tunnelelementerne kan støbes med høj kvalitet. Det er særligt vigtigt, da Femern Bælt-tunnelen er designet til at holde mindst 120 år.Hallerne er opført at Give Steel og den administrerende direktør Torben Larsen var taget fra selskabets fabrik i Brande i Midtjylland for at se selskabets hidtil største projekt bliver til virkelighed i Rødbyhavn.- Vi er stolte af, at det er vores stålkonstruktion og muskler, som fabrikken her er opført med, og ikke mindst at projektet opføres med fuld fokus på social bæredygtighed. For de unge på kanten af arbejdsmarkedet, der fik et arbejde eller en læreplads i forbindelse med projektet, er denne dag ikke blot et rejsegilde – det er en vigtig milepæl i deres arbejdsliv, sagde Torben Larsen.Der er stadig et stykke vej, før de 73.500 tons tunge tunnelelementer begynder at glide gennem fabrikken, ud i tørdokken og videre mod deres endelige destination på bunden af Femern Bælt. Den første af de i alt seks produktionslinjer forventes at stå klar ved årsskiftet, og nedsænkningen af tunnelelementer begynder til næste år.