Ny rapport viser et rekordlavt antal dræbte i trafikken i 2021

Torsdag 9. juni 2022 kl: 12:03

Tendenser fra rapporten:

Der var historisk få dræbte bilister i 2021. I alt 54 bilister i personbil mistede livet i trafikken sidste år, hvilket er det laveste tal i al den tid, hvor Vejdirektoratet har ført statistik over trafikulykker

Der var færre dræbte og tilskadekomne i forbindelse med spiritusulykker end i de foregående år. I 2021 mistede i alt 26 personer livet i en spiritusulykke

Der var et stort fald i antallet af dræbte mænd i trafikken i 2021. I alt 93 mænd mistede livet. Det er 32 procent færre end i de foregående år

25 cyklister mistede livet i trafikken i 2021. Et lavere tal har Vejdirektoratet kun set én gang tidligere - det var i 2012

Af rapporten fremgår det, at i alt 828 cyklister kom til skade sidste år, hvor det i de foregående år var cirka det samme og lå mellem 766 og 893 tilskadekomne cyklister

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Selvom trafikken i sidste halvår af 2021 steg til et højere niveau, end før corona-pandemien, viser rapporten ”Trafikulykker for året 2021”, at i alt 130 personer blev dræbt i trafikken i 2021, mens der var 2.607 tilskadekomne.Trafikken i 2021 var ligesom i 2020 påvirket af coronarestriktioner, og det gjaldt særligt begyndelsen af 2021, hvor store dele af samfundet var lukket ned. Men selvom biltrafikken i den sidste halvdel af året steg til et niveau, der var lidt højere end i 2019, så var antallet af dræbte og tilskadekomne stadig lavt i forhold til tiden før corona-pandemien.Interesserede kan læse mere i rapporten ”Trafikulykker for året 2021" - klik