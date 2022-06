Hollandsk lastbilproducent har produceret 10.000 af sin nye model

Fredag 3. juni 2022 kl: 11:17

Af: Redaktionen DAF er den første og hidtil eneste lastbilproducent, der har udviklet en nye lastbil ud fra de nye europæiske regler for vægt og dimensioner. Det har betydet, at DAF har skabt en ny industristandard for effektivitet, sikkerhed og førerkomfort.

Den nye DAF XF-serie har optimeret aerodynamik, nye drivlinjer og avancerede førerassistentsystemer, der samlet giver en brændstofbesparelser på omkring 10 procent med tilsvarende reduktioner i kuldioxidemissioner.







DAF’s nye XF-serie blev i efteråret kåret som "International Truck of the Year" 2022 og "Truck of the Year" i flere lande i Europa.







© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.