Svensk havn er klar til metanol

Tirsdag 17. maj 2022 kl: 11:26

Af: Redaktionen Hos Göteborgs Hamn fremhæver man, at bæredygtigt produceret metanol har potentialet til at reducere skibes CO2-udslip med 95 procent set fra et livscyklusperspektiv sammenlignet med konventionelt skibsbrændstof.

- Bæredygtigt produceret metanol som skibsbrændstof er ikke længere en vision for fremtiden. Rederier som Maersk og X-Press Feeders er nogle af de frontløbere, der allerede har bestilt skibe med metanol-motorer, der i øjeblikket er i produktion. Hos Göteborgs Hamn håber vi allerede næste år at modtage skibe, der sejler på metanol, siger Elvir Dzanic, der er administrerende direktør i Göteborgs Hamn AB.





Mærsk, som er et af verdens største containerrederier, har erklæret, at selskabet vil opnå netto nul-udledning af drivhusgasser fra driften inden 2040. Bæredygtigt produceret metanol er en vigtig del af strategien, og rederiet har i dag bestilt tolv større, metanoldrevne containerskibe.







X-Press Feeders er verdens største uafhængige containerrederi målt på feedertrafik og er en anden stor aktør, der investerer i metanoldrevne skibe i større skala. I 2023 vil de første af otte containerskibe med motorer, der kan sejle på metanol, blive søsat.







- Det er glædeligt at se, at Göteborg Hamn arbejder proaktivt for at lette bunkring af metanol. Det er opmuntrende, fordi havnene skal være klar, når vi beslutter, hvor vi skal lede vores første serie af metanol-drevne skibe, siger Sven Siemsen, der er Senior Manager Marketing Europe hos X-Press Feeders.







Den globale maritime sektor bruger cirka 300 millioner ton bunkerbrændstof om året og tegner sig for tre procent af det samlede CO2-udslip globalt. Göteborgs Hamn er et vigtigt strategisk bunkerhub i Skandinavien. Omkring to tredjedele af mængderne til indenlandsk og udenlandsk søfart i Sverige lagres i den svenske havn.





- Med vores strategiske placering og størrelse som bunkerhub har vi både en mulighed og et ansvar for at gøre en forskel ved at sikre adgang til alternative brændstoffer for at fremskynde overgangen til grønnere skibsfart, siger Christoffer Lillhage, der er forretningsudvikler på energi-området hos Göteborgs Hamn AB.





Stabil forsyning af vedvarende metanolAt Göteborgs Hamn nu har reglerne til at kunne bunkre metanoldrevne skibe sikkert og effektivt er et første trin et. Havnen arbejder nu på at etablere en værdikæde, der skal sikre en stabil forsyning af brændstof, når efterspørgslen stiger. Havnen er i dialog med flere aktører i branchen, heriblandt Liquid Wind, som i 2024 starter storstilet produktion af bæredygtigt produceret metanol - eksempelvis e-metanol produceret ved hjælp af energi fra vind- eller sol.





Fakta om metanol:

Metanol, der har den kemiske formel CH3OH, er en let antændelig væske, der kan bruges som brændstof i forbrændingsmotorer

Metanol kan produceret ud fra affald i biogas-anlæg eller ved hjælp af el fra eksempelvis vindmøller, vand og CO2. Den sidstnævnte metanol betegnes ofte som e-metanol

Råvarerne og produktionsmetoderne er afgørende for metanolens miljø- og klimaegenskaber

Ved at bruge e-metanol kan man nedbringe CO2-udslippet med op til 95 procent, NOx-forbindelser med op til 80 procent, og fjerne udslippet af svovlforbindelser og partikler

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.