Stigende trafik efter corona-tiden betyder flere trafikulykker

Fredag 6. maj 2022 kl: 11:25

Foreløbige ulykkestal for årets første tre måneder. Grafik: Vejdirektoratet.

Af: Redaktionen Ulykkestal for marts. Grafik: Vejdirektoratet.Årene 2020 og 2021 slog dansk rekord for det laveste antal dræbte i trafikken og med færrest tilskadekomne i trafikken. Men tallene for årets første tre måneder viser, at coronatidens tal ikke er tal for eftertiden med en stigende trafik, når det gælder antallet af tilskadekomne i trafikken.- I marts i år så vi mere trafik end i årets to første måneder. Set i lyset af det har marts måned markant færre dræbte i forhold til tidligere år. Der er dermed alt mulig grund til at tro, at vi faktisk godt kan finde ud af at køre pænt, når alene fem mistede livet i trafikken i marts måned. Desværre er antallet af tilskadekomne igen højt og faktisk på næsten samme niveau som før corona. Jeg synes, at vi skylder os selv og hinanden at køre bedre i trafikken, og får vi de gode corona-takter retur, så bør vi også se færre ulykker, siger afdelingsleder Marianne Foldberg Steffensen fra Vejdirektoratet.Med 27 dræbte i trafikken i årets første tre måneder ligger tallet noget under årene før corona, som gennemsnitligt lå på cirka 38 dræbte i løbet af de første tre måneder af 2017 til 2020. Til gengæld tegner der sig et billede af, at tallet for tilskadekomne i trafikken er på vej op til samme niveau som tiden før corona, som gennemsnitligt lå på cirka 643 tilskadekomne i løbet af årets første tre måneder.