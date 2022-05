Antallet af nyregistrerede tunge lastbiler ligger over sidste års nievau

EFTER ÅRETS FØRSTE TREDIEDEL:

Fredag 6. maj 2022 kl: 10:15

Af: Redaktionen

De 72 flere nyregistreringer svarer til en fremgang på 5 procent.





Scania og Volvo Trucks har gennem de første måneder ligget enten nummer et eller to. Efter april er det Scania, der indtager førstepladsen. Kigger man ned over listen over nyregistreringer vil man bemærke, at Renault trucks markerer sig med den procentvise største fremgang og indtager femtepladsen foran DAF og Iveco.









Det er værd at bemærke at lastbilleverancerne både sidste år og i år er påvirket af corona-tiden med begrænsninger i produktionen og besværligheder med leverancer af komponenter. Hvordan den aktuelle situation med krig i Ukraine påvirker leverancerne fremover, ses endnu ikke i tallene. Men MAN har eksempelvis haft lukket ned for sin produktion i seks uger i en periode fra marts til sidst i april.













Mærke Januar - april 2022 Januar - april 2021 Antal Andel Antal Andel Scania 496 33,07 % 485 33,96 % Volvo Trucks 487 32,47 % 376 26,33 % MAN 219 14,60 % 202 14,15 % Mercedes-Benz 184 12,27 % 231 16,18 % Renault Trucks 46 3,07 % 12 0,84 % DAF 40 2,67 % 78 5,46 % Iveco 24 1,60 % 40 2,80 % Dennis Eagle 4 0,27 % 4 0,28 % I alt 1.500

1.428







(Kilde og tabel: Bilstatistik, De Danske Bilimportører)

