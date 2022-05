Knap 69 procent af de nye lastbiler er svenske

Fredag 6. maj 2022 kl: 09:40

Af: Redaktionen

De to tysk-baserede lastbilproducenter, MAN og Mercedes-Benz, stod sammen for knap 23 procent af de nyregistrede lastbiler over 16 tons. MAN leverede 44, mens Mercedes-Benz leverede 35.





Efter de fire første fulgte Iveco med 13, DAF med 9, Renault Trucks med 5 og Dennis Eagle med 2.









I nedenstående tabel kan man se fordelingen af nyregistrerede lastbiler i faktiske tal og markedsandele i april 2022 sammenholdt med april sidste år.









Det er værd at bemærke at lastbilleverancerne både sidste år og i år er påvirket af corona-tiden med begrænsninger i produktionen og besværligheder med leverancer af komponenter. Hvordan den aktuelle situation med krig i Ukraine påvirker leverancerne fremover, ses endnu ikke i tallene. Men MAN har eksempelvis haft lukket ned for sin produktion i seks uger i en periode fra marts til sidst i april.









Mærke April 2022 April 2021 Antal Andel Antal Andel Scania 134 38,73 % 138 42,59 % Volvo Trucks 104 30,06 % 62 19,14 % MAN 44 12,72 % 34 10,49 % Mercedes-Benz 35 10,12 % 71 21,91 % Iveco 13 3,76 % 7 2,16 % DAF 9 2,60 % 11 3,40 % Renault Trucks 5 1,45 % 1 0,31 % Dennis Eagle 2 0,58 % - - I alt 346

(Kilde og tabel: Bilstatistik, De Danske Bilimportører)

