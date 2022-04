Transportorganisation får ny direktør fra en statslig styrelse

Torsdag 28. april 2022 kl: 11:05

Af: Redaktionen

Jesper Høgh Bach er uddannet som cand. scient. adm. fra Aalborg Universitet suppleret med diverse uddannelser inden for eksempelvis ledelse og projektledelse.





ITD's bestyrelse har lagt vægt på at finde en stærk og samlende leder, som kan drive en kompleks organisation og samtidig er god til at tale med vognmænd og har politisk forståelse.





- Med ansættelsen af Jesper Høgh Bach får ITD, ud over en stærk leder, som står for tillidsbaseret ledelse også en person i spidsen, der er god til og gerne vil sætte sig ind i eksempelvis lastbiltekniske ting. Vi føler os overbeviste om, at Jesper Høgh Bach er den helt rigtige person til at drive ITD-koncernen videre, udvikle medarbejderne, skabe gode relationer til medlemsvirksomhederne og samarbejde med øvrige interessenter, siger ITD’s bestyrelsesformand Christian Sørensen Madsen, der onsdag meddelte, at han ikke genopstiller til ITD's bestyrelse ved den kommende generalforsamling.





Jesper Høgh Bach bor i Rødekro og får sit udgangspunkt fra ITD’s hovedkontor i Padborg.





