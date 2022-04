Hovedstadens havnebusser får endnu et stop

Tirsdag 19. april 2022 kl: 09:29

Af: Redaktionen Det nye stoppested for havnebusserne bliver indviet torsdag 21. april af Københavns Kommunes overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S), og Movia's administrerende direktør, Dorthe Nøhr Pedersen.Det er det tredje nye havnestoppested i Københavns Havn i år.- Offentlig transport binder København sammen, og når vi gør plads til flere københavnere i Nordhavn, skal de selvfølgelig have nem adgang til resten af byen. Med det nye havnebusstoppested kan vi tilbyde en nem genvej over vandet til Refshaleøen, samtidig med, at alle københavnere kan hoppe fra metroen og direkte over bølgerne på en havnebus fra Orientkaj, siger Københavns overborgmester Sophie Hæstorp Andersen.Tilbage i februar åbnede stoppestederne Islands Brygge Syd og Enghave Brygge, og nu vil havnebussen også sejle fra stoppestedet Orientkaj St. i Nordhavn. Alle borgere med gyldig billet kan tage med på den første sejltur, der stævner ud fra Orientkaj St. klokken 16.30 kort efter indvielsen, hvorefter stoppestedet betjenes i sejlplanen for linje 991 og 992.

De tre nye stoppesteder ligger alle tæt ved nye bykvarterer, hvor der i disse år bliver bygget mange nye boliger. Stoppestedet Orientkaj St. i Nordhavn giver de mange københavnere, som vil bo her, mulighed for at krydse havnen med offentlig transport og eksempelvis nyde mad- og fritidstilbud på Reffen, der ligger ved stoppestedet Refshaleøen på den modsatte side af havnen.





Da de to nye stoppesteder Islands Brygge Syd og Enghave Brygge blev taget i brug, gik havnebusserne 991 og 992 fra fem til syv havnebusser, hvoraf én er en reservebåd. Alle syv havnebusser sejler på el og har plads til 80 passagerer.







- Vi glæder os til sammen med Københavns Kommune at åbne for betjening af den nordlige del af Københavns Havn, og give vores kunder mulighed for at opleve byen på begge sider af havnen. Samtidig er vi glade for at indsætte to elhavnebusser mere, der heller ikke hverken støjer eller udleder CO2, NOx eller partikler, når de sejler. Det er endnu en vigtig, klimavenlig gevinst for den kollektive transport i Københavns Kommune, siger Movias administrerende direktør, Dorthe Nøhr Pedersen.













Interesserede kan se de nye sejlplaner på dinoffentligetransport.dk og man kan søge sin rejse fra det nye stoppested i Nordhavn i rejseplanen.





Program for indvielse af havnebusstoppested Orientkaj St.



Indvielsen sker torsdag 21. april kl. 16:15 ved stoppestedet Orientkaj St. i Nordhavn.



Kl. 16:15

Snoreklip og det nye stoppested indvies officielt v. Københavns Kommunes overborgmester Sophie Hæstorp Andersen sammen med Movias administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen.



Kl. 16:30

Havnebussen sejler sin allerførste tur fra Orientkaj St. i Nordhavn med Københavns Kommunes overborgmester Sophie Hæstorp Andersen og Movias administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen



Alle borgere og pressen er velkommen til at deltage ved indvielsen samt sejle med på havnebussens første tur ud fra Orientkaj St. - så længe, der er plads, og man har billet.





Fakta om el-havnebusserne på linje 991 og 992:

El-havnebusser lader fuldt op med el om natten og supplerer i løbet af dagen med opladning ved tre ladestationer: Orientkaj St., Refshaleøen og Teglholmen

Havnebusserne 991 og 992 sejler fra 21. april fra Orientkaj St. over til Refshaleøen og herfra til Nordre Toldbod - Operaen - Nyhavn - Knippelsbro - Det Kongelige Bibliotek - Bryggebroen - Islands Brygge Syd - Enghave Brygge og ender ved Teglholmen

Havnebusserne transporterede i 2021 ca. 450.000 passagerer

Havnebusserne er 23,3 meter lange, 5,6 meter brede og 4,4 meter høje (over vandlinjen), og har en servicehastighed på 8 knob (ca. 14 km/timen)

Havnebusserne er indrettet med store vinduespartier, som skaber lys og luft og mulighed for at opleve havnefronten. Endelig er der, udover de 80 passagerer, på hver havnebus plads til otte cykler, som man her kan tage med gratis, og fire kørestole eller fire barnevogne

El-havnebusserne varmes op med HVO, der er en biodiesel, der er bedre for klimaet end almindelig diesel

Seks af de i alt syv eldrevne havnebusser vil indgå i sejlplanerne mens den sidste er en reservehavnebus



Havnebussen sejler på hverdage i tidsrummet fra klokken 07:00 til klokken 22:00 og har afgang hver halve time. De sidste to afgange i hverdagen sejler med timedrift. I weekenden sejler havnebussen hvert 45. minut. I sommerhalvåret sejles der hvert 30. minut i weekenden.

