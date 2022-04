Rutebilschauffør den ene dag - nødhjælpschauffør den næste

Af: Redaktionen Clemens Riewerts er 50 år og har kørt som buschauffør i syv år for Abildskou i Aarhus. Han er rigtig glad for sit job som chauffør, og normalt sker det uden den store dramatik. Clemens har samtidig et stort hjerte, så da krigens gru blev tydelig, og flygtningestrømmene pludselig voksede sig store, meldte han sig lige som en række andre buschauffører frivilligt til at hente flygtningene på grænsen mellem Polen og Ukraine.Læs hele historien i Magasinet Bus 3 - 2022, som kan hentes