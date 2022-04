- Udbud af vintertjeneste mangler endnu en del

Mandag 4. april 2022 kl: 11:33



- Der er ingen tvivl om, at det var den rigtige beslutning, at Vejdirektoratet trak sit oprindelige udbud tilbage, og vi oplever da også, at Vejdirektoratet oprigtigt lytter til branchens bekymringer i sagen. Og vi bevæger os da også i en rigtig retning. Men der mangler stadig svar på en række spørgsmål, før et nyt udbud kan sendes ud, siger Jens Hvid Bang, der er chefkonsulent i ITD.





Det helt store spørgsmål, der skal findes svar på, er, hvilke arbejdstidsregler, der gælder, når en vognmænd udfører såkaldt blandet kørsel, som er en blanding af vintertjeneste og normal godskørsel.







Det spørgsmål har indtil videre været uafklaret, men den nye transportminister Trine Bramsen (S) har signaleret, at hun vil sørge for at der kommer svar på spørgsmålet senest i maj. Det skriver hun i et svar til medlem af Folketinget og Folketingets Transportudvalg, Kristian Pihl Lorentzen.





- Vi vil gerne takke Kristian Pihl Lorentzen for at rejse problemstillingen om, hvilke arbejdstidsregler, der gælder ved vintertjeneste, over for transportministeren. Samtidig er det positivt, at Trine Bramsen går ind i sagen og vil komme med en afklaring af spørgsmålet, siger Jens Hvid Bang og tilføjer,







- Når den afklaring er på plads, vil det blive meget lettere for Vejdirektoratet og branchen at arbejde videre med et nyt udbud.







Ud over spørgsmålet om, hvilke arbejdstidsregler, der gælder for vognmændene, er der ifølge ITD også brug for afklaring af, hvordan rådighedstid skal beregnes, og hvordan et kommende udbud kan tage bedre højde for udviklingen i omkostningerne, når for eksempel brændstofpriserne stiger meget.





Fredag præsenterede Vejdirektoratet sine tanker om et nyt udbud. Men efter ITD’s opfattelse er der stadig et stykke vej endnu, før en ny model for udbuddet er klar til at lande hos de danske vognmænd.