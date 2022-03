Dansk overvågningsfly fandt speedbåd med over to ton hash

Torsdag 24. marts 2022 kl: 10:28

Af: Redaktionen I begyndelsen af marts forlod det danske Challenger-fly lufthavnen i Malaga lufthavn for at flyve ud på en seks-timers patruljering af farvandet syd for Andalusien, der er en region i det sydlige spanien. Efter en times flyvning opdagede systemoperatørerne en hurtigtgående speedbåd, der sejlede i en nordøstlig retning med kurs mod den spanske kyst.

- Vi kunne ved hjælp af flyets sensorer holde øje med båden og alle informationerne blev med det samme videreformidlet til den danske forbindelsesofficer i Madrid. Han overtog derefter den videre koordination med de spanske myndigheder, fortæller den danske pilot, der styrede Challenger-flyet den pågældende dag.







Efter cirka 10 min havde spanierne fået alle de informationer, de behøverde, så det danske flys patruljering af farvandet kunne fortsætte.





2,2 ton hash

Challenger-flyet afsluttede dagens flyvning og returnerede til lufthavnen. Derefter gik der nogle dage, hvor besætningen ikke hørte noget om den hurtigtgående speedbåd.





- Efter en uge, hvor vi lidt havde opgivet håbet om, at smuglerne var blevet pågrebet, kunne forbindelsesofficeren overbringe den glædelige nyhed. Båden, som vi opdagede, var blevet skygget ind til Ibiza, hvor den sammen med en anden båd blev tilbageholdt og i alt 14 mand arresteret. Begge både og 2.240 kg hash til en værdi af ca. 100 millioner kroner blev beslaglagt, beretter piloten på det danske fly.





Han fortæller videre, at der bagefter var stor ros fra spanierne til det danske bidrag i Malaga og en stor anerkendelse af de resultater, som danskerne har leveret.





Danmark har siden 2015 stillet en række forskellige bidrag til rådighed for Frontex.





