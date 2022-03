Amerikanske vindplaner blæser over Atlanten mod Sydvestjylland

Onsdag 23. marts 2022 kl: 11:37

Af: Redaktionen

Tekst til ovenstående billede:

Chargé d’affaires Stuart A. Dwyer (midt) fra den amerikanske ambassade i Danmark mødtes tirsdag med Esvagt's administrerende direktør Peter Lytzen (tv) og erhvervschef i Esbjerg Karsten Rieder (th) for at tale om potentialet for lokale vindvirksomheder i USA's boomende vindmarked.









Kompetencen er i Esbjerg



- For et område som Esbjerg, som har omstillet sig flere gange gennem historien og formået at skabe en ny industri hver gang, har det amerikanske marked bestemt potentiale, siger chargé d’affaires Stuart A. Dwyer fra den amerikanske ambassade i Danmark.Tirsdag var han i Esbjerg for blandt andet at besøge energivirksomheder.- Esbjerg har hele den infrastruktur, som er en forudsætning for at etablere offshore vindenergi. Jeg er overbevist om, at der er gensidige muligheder for samarbejde i USA, siger Stuart A. Dwyer.I 2020 blev det amerikanske offshore vindmarked sat til en anslået værdi på 70 milliarder dollar - et tal, som kun er steget siden.- Når man som Esbjerg har været ansvarlig for at udskibe to ud af tre offshore vindmøller i verden, er de amerikanske udmeldinger et markedspotentiale, som er utrolig interessant, siger Karsten Rieder, der er erhvervschef i Esbjerg.- Amerikanerne er på jagt efter en veldrevet underleverandørkæde, som kan levere fra første dag. De store aktører er på plads, og de ved godt, hvor de skal hente kompetencen. Her i Esbjerg. Derfor er der også mange lokale virksomheder, som kigger grundigt på USA, siger erhvervschefen.Den amerikanske delegation spiste frokost hos Esbjerg-virksomheden Esvagt, som allerede har etableret sig i USA. Esvagt jagter lige nu sin første offshore vindkontrakt i partnerskab med det amerikanske rederi Crowley, og rederiets administrerende direktør Peter Lytzen deler opfattelsen af potentialet langs de amerikanske kyster.- Amerikanerne har et kæmpestort behov, og der er et stort push politisk for at investere i offshore vind. I Esvagt har vi teknologien, udstyret og ikke mindst 20 års erfaring med at arbejde med offshore vind. Vi tror på, at vores kompetence vil gøre os til et godt bud på en stærk underleverandør i USA, siger Peter Lytzen.