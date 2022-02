Tysk transportkoncern vil samarbejde med fransk rederikoncern om CO2-neutral søfragt

Fredag 25. februar 2022 kl: 11:30

Af: Redaktionen De 2.500 ton biobrændstof er i øjeblikket mere end tilstrækkeligt til at sikre CO2-neutral LCL-transport med skib.Ved at gå sammen om at tilbyde grøn containertransport, som øjeblikkeligt reducerer søtransportens miljømæssige fodaftryk, tager begge koncerner et væsentligt skridt hen imod dekarbonisering af søfragt.



Hos DB Schenker kan kunder fremover booke den CO2-neutrale LCL-mulighed og modtage et certifikat for emissionsreduktionen til deres klimaregnskab. Parterne peger på, at samarbejdet har potentiale til at reducere drivhusgasemissionerne med over 7.000 ton CO2.





