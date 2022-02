Færgerederi ser frem til en travl uge

Fredag 11. februar 2022 kl: 10:15

Af: Redaktionen På tværs af alle ruter oplever rederiet usædvanligt mange bookinger. Samlet set er der på tværs af alle ruter 37 procent flere bookinger sammenlignet med samme periode i 2020, hvor den sidste "normale" vinterferie blev holdt.Tallet er trukket på bookinger frem til og med 8. februar til rejser mellem 11. februar til 20. februar 2022.- Det fortæller os, at mange fortsat holder ferie hjemme og er helt klar på den første rigtige ferie, siden corona-restriktionerne forsvandt. Vi har allerede hævet bemandingen på vores færger og gør klart til at have rigtigt travlt, siger Molslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard.Særligt Bornholm, Samsø og Fanø ser ud til at kunne glæde sig til mange besøgende i vinterferieugerne, men også Kattegats hurtigfærger er godt belagt. Her kan Molslinjen notere knap 40 procent flere bookinger i år end i 2020.- Normalt er vinterferie ikke som sådan højsæson for færgerne. Men det ser anderledes ud i år, hvor en slags normalitet er ved at indfinde sig efter en lang corona-vinter, siger Jesper Skovgaard.Skolernes vinterferie i Danmark falder i ugerne syv og otte, mens den Bornholmske vinterferie holdes i uge ni.