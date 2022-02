Transportfirma i Taastrup trækker med ny T-model

Torsdag 10. februar 2022 kl: 09:03

Roadpad+ med navigation

Stor klimapakke

Læderrat

Komfortstole med ventilation

9 kw Webasto motor/kabine varmer

Køleskab

Dura Bright alufælge

Dæktryksovervågning

Luft på alle aksler

Aksellastindikator

Af: Redaktionen Den nye trækker blev leveret fredag 4. februar, hvor den ny og skinnende stod klar på Renault Trucks’ leveringsbane på Højager i Taastrup - og dermed kompenserede for dagens manglende solstråler.Den nye Renault T-High 6x2 pushertrækker er leveret med en 13-liters Euro 6-motor på 480 hk og en 12 trins Optidriver-gearkasse.Udstyrslisten er lang og indeholder blandt andet:Opbygger-teamet hos Volvo Truck Center i Viborg, hvor den tre-akslede trækker er blevet bygget op, kom på noget af en opgave, da Thomas' søn William gennem hele processen har orkestreret, hvordan bilen skulle se ud.In-Truck har tryllet inde i kabinen, hvor William satte dagsordenen for, hvordan den skulle se ud. Ydermere er der blevet monteret et Hertz-anlæg, så det bliver lidt sjovere at skrue op, når yndlingsmelodien skal høres.FRP Skilte har dekoreret bilen og sørget for en fin finish.Bilen er solgt og leveret af Christian Lennett fra Volvo Truck Center Taastrup.