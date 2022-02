ITD byder velkommen til Trine Bramsen som transportminister

Søndag 6. februar 2022 kl: 19:00

Af: Redaktionen

Statsminister Mette Frederiksen (S) præsenterede i fredags Danmarks nye transportminister, Trine Bramsen (S).







- Vi vil fra ITD og vejgodserhvervet først og fremmest sige velkommen til transportminister Trine Bramsen. Vi ser frem til at fortsætte det tætte samarbejde om vejgodstransportens udvikling. Vejgodstransporten er et gennemreguleret erhverv, og her vil Trine Bramsens fortid som retsordfører komme hende til gavn. Sammen skal vi sikre lovgivning og nye politiske tiltag, der understøtter – og ikke kvæler den danske vejgodstransport, siger Carina Christensen, adm. direktør i ITD.





Øverst i bunken Af opgaver ligger den store infrastrukturplan 2035 klar til den nye minister. Planen indeholder nye vejinvesteringer for 64 milliarder kroner, og de må ikke blive forsinket.





- Vi håber og forventer, at ministeren som det første tager fat på eksekveringen af infrastrukturplan 2035. Planen har været flere år undervejs, og det er helt afgørende for udviklingen af Danmarks vejgodserhverv, at arbejdet med planen videreføres. Der er et kæmpe behov for at få udbygget de centrale motorvejsstrækninger, og det vil koste samfundet og erhvervet dyrt, hvis det arbejde bliver forsinket, siger Carina Christensen.







Turbo på grøn omstilling

- Vi håber også, at hun meget hurtigt vil sætte turbo under den grønne omstilling af den tunge transport. Her mangler vi i den grad politisk retning og handlekraft. Endelig kommer hun også til at forholde sig til den kritiske mangel på arbejdskraft i transporterhvervet, og her haster det med at finde bæredygtige løsninger, siger Carina Christensen.







Vognmandserhvervet står i disse år foran store udfordringer, og det håber ITD, at ministeren vil sætte sig grundigt ind i.





- Vi opfordrer til, at Trine Bramsen går i dialog med transportvirksomhederne og nøje lytter til erhvervet, så vi sammen kan løse tingene fornuftigt. Derfor er Trine Bramsen også altid velkommen til at komme ud og møde branchen, afslutter Carina Christensen.