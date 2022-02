DSB finansierer nye tog med lån fra Den Europæiske Investeringsbank

Torsdag 3. februar 2022 kl: 12:11

DSB har indgået en låneaftale på 500 mio. EUR, der løber over 25 år, med Den Europæiske Investeringsbank til køb af nye tog. Selskabet vil anskaffe 100 nye eldrevne togsæt, som erstatter forældede dieseldrevne tog (IC3- og IC4-modeller). Med moderniseringen af togflåden vil DSB kunne imødekomme den forventede fremtidige vækst i passagertrafikken og udskifte ældre togsæt. Samtidig kan fremtidige krav til en udvidet, mere pålidelig togdrift af bedre kvalitet imødekommes.





- De elektriske togsæt kommer til at udgøre rygraden i fremtidens kollektive transport i Danmark, og indkøbet er et væsentligt bidrag til den grønne omstilling. DSB sætter pris på for samarbejdet og den tillid, EIB viser ved at yde langfristet finansiering. Det er meget tilfredsstillende, at DSB på den måde får blåstemplet vores initiativer og planer for mere bæredygtig transport, og at vi på den baggrund kan tiltrække kapital fra en af de mest troværdige långivere på markedet, Det udtaler Flemming Jensen, administrerende direktør hos DSB.







Fordi låneaftalen erstatter dieseldrevne tog med eldrevne, kommer den ind under DSB's miljøpolitik og selskabets strategiprogram "fremtidens tog", som skal fremtidssikre jernbanetrafikken i Danmark. Togene skal primært anvendes på det danske hovednet, der forbinder Jylland og Københavnsområdet, men en del af det rullende materiel vil også betjene Sjællandsområdet.







Baggrund om Den Europæiske Investeringsbank

- Det glæder mig, at EIB har kunnet støtte DSB i denne omstilling til bæredygtig trafik, hvor dieseldrevet materiel udskiftes med rent og effektivt eldrevet materiel, udtaler næstformand i EIB Christian Kettel Thomsen og fortsætter:- Vi må ikke undervurdere jernbanetrafikkens betydning og dens bidrag til at begrænse effekten af klimaforandringer. Togdriftens kvalitet og togenes komfort er vigtige faktorer, når folk skal tilskyndes til at anvende offentlig transport i stedet for bil.Den Europæiske Investeringsbank (EIB), som ejes af medlemsstaterne, varetager Den Europæiske Unions langfristede långivning. Den stiller langfristet finansiering til rådighed til sunde investeringer for at bidrage til EU's politiske mål. I 2021 ydede Banken over 689 millioner EUR i lån til danske projekter inden for forskellige sektorer, bl.a. servicesektoren, innovativ industri og små og mellemstore virksomheder.