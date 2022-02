Nye centralstyrede bomanlæg er afleveret til Storebælt

Onsdag 2. februar 2022 kl: 11:00

Af: Redaktionen Da de nye bomanlæg skulle monteres, krævede det en lastbilkran at løfte bomanlægget, hvor bomhuset alene vejer intet mindre end 1 ton.

12 millioner køretøjer krydsede Storebælt sidste år, viser tal fra Sund & Bælt. Når særlige begivenheder såsom broløb afvikles, og halvdelen af broen skal afspærres, er det derfor mange trafikanter, som skal ledes over i andre vejbaner – og det har hidtil krævet både skiltevogne og at skrue autoværn fra hinanden. Det har også været tilfældet ved uheld, som har skabt kødannelse og megen ventetid, da man ikke har kunnet lede trafikken over i modsatte retning hurtigt – men det bliver anderledes nu.





© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

I 2020 påbegyndte Sund & Bæltet stort projekt for dels at sikre en hurtigere afvikling af kø og dels at øge sikkerheden for såvel trafikanter og medarbejdere ved i første omgang at montere mobile autoværn. Som et led i projektet har KIBO Sikring i samarbejde med CBRE Intego leveret tolv centralstyrede bomanlæg fordelt på hele strækningen, hvoraf det sidste anlæg netop er blevet monteret.- Det har været en særdeles spændende opgave, idet det ikke er helt almindelige bomanlæg, men derimod nogle helt særlige, skræddersyede bomanlæg, hvor bomhuset alene vejer intet mindre end 1 ton. Særligt ved bommene er ikke mindst, at de skulle programmeres til både at kunne vippe og dreje, så de kan stoppe trafikken og efterfølgende lede trafikken fra to spor over i ét spor – og det viste sig samtidig som en udfordring, siger Klaus Engebæk Hansen, som er teknikchef hos KIBO Sikring.Med de nye bomme monteret kan Sund & Bælt nu hurtigt og nemt aktivere de enkelte bomanlæg på strækningen for at afspærre vejbaner både på lokationen og med fjernstyring fra kontrolcentralen:Automationstekniker hos CBRE Intego, Thomas Majlund Thomsen, fortæller:- Udover at bommene kan køre i tre forskellige positioner – og således vippe og dreje – er det smarte ved de nye anlæg også, at de kan fjernstyres via en SRO-central, som er et system til overvågning og styring af automatiske anlæg. Hvor det før var nødvendigt at køre ud med skiltevogne ved eksempelvis uheld og vejarbejde, er det således nu muligt fra en kontorstol nemt og hurtigt at spærre vejbaner af.Udover de nye bomanlæg, som KIBO Sikring og CBRE Intego har leveret, samt de mobile autoværn omfatter projektet desuden 222 nye digitale skilte. Det samlede projekt forventes afsluttet til sommer.