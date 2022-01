Beslutning om vejledende kontrol af nye regler burde være meldt ud tidligere

TRANSPORTORGANISATION OM UDSTATIONERINGSREGLER:

Torsdag 27. januar 2022 kl: 11:03

Af: Redaktionen - I den nuværende situation er det det eneste rigtige, at myndighederne vælger en vejledende tilgang til de nye regler, frem for at sanktionere fra dag et. For Færdselsstyrelsen kan ikke give klare retningslinjer til branchen om, hvordan reglerne skal følges, siger Carina Christensen, der er administrerende direktør i transportorganisationen ITD.Færdselsstyrelsen begrunder beslutning med, at virksomhedernes adgang til det nye IMI-register, hvor udstationeringsperioderne skal registreres, har været så begrænset, at det giver bedst mening at lægge ud med en vejledende kontrol til og med 30. april 2022.





- Det er ikke nyt for hverken Færdselsstyrelsen eller branchen, at der har været store udfordringer med vejledningen om reglerne og virksomhedernes mulighederne for at registre. Så Færdselsstyrelsen burde have meldt beslutningen ud langt tidligere, da den usikkerheden om reglerne har medført store frustrationer i branchen. Man valgte jo også en lignende tilgang, da man i 2021 indførte nye krav om aflønning til udenlandske chauffører, siger Carina Christensen.





Den vejledende kontrol betyder i praksis, at udenlandske virksomheder, der udstationerer sine chauffører i Danmark i ovenstående periode, ikke vil blive pålagt straf for overtrædelse af registreringspligten i IMI såvel som kravet om aflønning efter dansk minimumstimesats, men i stedet blive vejledt i det kommende regelsæt.







De nye regler i Vejpakken gælder i hele EU, og det er på nuværende tidspunkt uklart om andre lande vil følge Danmarks eksempel og føre en vejledende kontrol af reglerne de første måneder. ITD følger det tæt.







Da man fra dansk side indførte krav om aflønning til udenlandske chauffører 1. januar 2021 valgte man fra myndighedernes side også at have en vejledende tilgang de første måneder, og det er den samme tilgang, som Færdselsstyrelsen vælger i forhold til udstationeringsreglerne i Vejpakken.









