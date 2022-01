EU-Parlamentet opfordrer til en klar ansvarsfordeling

TRANSPORT AF LEVENDE DYR:

Fredag 21. januar 2022 kl: 13:21

Af: Redaktionen Hos interesseorganisationen NLA i Bruxelles er vurderingen, at transportbranchen kan være tilfreds med, at EU-Parlamentet efterlyser en mere klar ansvarsfordeling mellem landmænd og transportører. Det vil sikre, at kun dyr, der er egnede til transport, rent faktisk bliver transporteret, og dermed vil dyrevelfærden blive forbedret.









NLA, der er interesseorganisation for svenske, norske og danske vognmænd i organisationerne SÅ, NLF og DTL, har efterlyst den ændring, siden ANIT-udvalget under EU-Parlametet startede sit arbejde.





Nu opfordrer EU-Parlamentet EU-Kommissionen til at lytte til budskabet fra EU-Parlamentets flertal og medtage det konkrete forslag.





- Dette er et meget vigtigt skridt i retning af at forbedre velfærden for transporterede dyr, siger direktør i NLA, Torsten Laksafoss Holbek.





- Vognmænd og dyretransportører har i årevis stået i vanskelige situationer, hvor chaufføren og vognmændene blev holdt ansvarlige for eksisterende blå mærker eller skader, der skete på bedriften forud for transporten. Det er naturligvis uacceptabelt for alle og skadeligt for dyrevelfærden, siger han videre.





Dialog med EU-Kommissionen

- Indførelse af en mere logisk ansvarsfordeling vil i høj grad hjælpe til med at undgå disse tilfælde. Den landmand, der kender dyrenes historie og har reel mulighed for at observere dem, får - hvis det står til EU-Parlamentet - ansvaret for at sikre, at dyrene rent faktisk er transportegnede, understreger han og peger på, at transportøren på sin side bør bære det fulde ansvar for læsning og aflæsning af dyrene. Det samme gælder med hensyn til køretøjets stand og lovlighed, den korrekte træning og instruktion af føreren og kvaliteten af ​​kørslen.





- Vi ser nu frem til dialogen med EU-Kommissionen, så vi kan sikre, at EU-Parlamentets anbefaling bliver taget med i de reviderede regler.





Parlamentet afviste samtidig et forslag om generelt at begrænse transporten af ​​alle dyr til 8 timer.





© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.