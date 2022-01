Madleverandør er uenig med kommunal beslutning

Fredag 21. januar 2022 kl: 11:39

Af: Redaktionen Intervare havde forud for møder i Socialudvalget og i Sundheds- og Omsorgsudvalget haft foretræde for udvalgene for at gøre rede for selskabets syn på sagen og den uenighed, der har været mellem Intervare og Københavns Kommune's CSR-enhed det seneste halve år.Dernæst ønskede Intervare at forsikre politikerne om, at selskabet gør alt, hvad der kan for at fortsætte samarbejdet med Københavns Kommune.I efteråret krævede CSR-enheden i Københavns Kommune, at Intervare indførte en ny model, som selskabet tog i brug pr. 1 november 2021.- Jeg er glad for, at vi har haft mulighed for at forklare os for politikerne i Socialudvalget i Københavns Kommune, inden de skal behandle vores sag politisk. Og jeg er fortrøstningsfuld i forhold til det videre forløb, siger Mikkel Pilemand, der er kommerciel direktør i Intervare.Han understreger, at den nye leveringsmodel, som efter Intervares vurdering lever fuldt ud op til CSR-enhedens nye fortolkning af loven, har haft virkning fra 1. november 2021, og at Københavns Kommune løbende er blevet orienteret om modellens implementering og drift.Intervare har ikke fuldt ud kunnet levere den historiske dokumentation, som kommunen krævede for den fulde kontraktperiode tilbage til 2017. Det skyldes blandt andet, at nogle af transportvirksomhederne, som Intervare samarbejdede med for år tilbage, i dag er lukkede og derfor ikke er til at hente dokumentation hos. Fremadrettet er det sikret, at al dokumentation til enhver tid vil kunne udleveres direkte fra Intervare, idet den samles ind hver måned.- Det er vores klare opfattelse, at Københavns Kommune ikke kan afslutte samarbejdet med os før udløbet af kontraktperioden med den begrundelse, at vi væsentligt har misligholdt kontrakten, eftersom dette ikke er tilfældet.Efterfølgende besluttede flertallet i de to udvalg at opsige kontrakten med Intervare. Beslutningen skal forelægges Borgerrepræsentationen på et møde i februar.