Havn i Vendsyssel sætter gang i forundersøgelser af en mulig havneudvidelse

Mandag 17. januar 2022 kl: 11:51

Af: Redaktionen I slutningen af 2021 blev der foretaget en pejling af havbunden, hvor havneudvidelsen er tiltænkt. Pejlingen skal danne grundlag for fastsættelse af uddybnings- og opfyldningsmængder samt det videre myndighedsarbejde. Pejling bliver desuden foretaget for at finde den rigtig sandbalance.En del af undersøgelserne indbefatter også en højdenivellering for at få fastlagt højden på eksisterende værker og molehoveder. Højdenivelleringen blev foretaget i november via opmåling med drone. Opmålingen skal medvirke til af danne grundlag for den planlagte havneudvidelse og vil blive brugt i forbindelse med det videre myndighedsarbejde og til fastsættelse af tilslutningskoter og udregning af blandt andet eksisterende stenmængder, der kan indgå i nye moler.I øjeblikket ligger der en jack-up uden for Hirtshals Havn, som er ved at foretage geotekniske undersøgelser. Arbejdet omfatter boringer, som skal fastlægge bundforholdene og foretage miljøprøver. Afhængig af vind og vejr vil undersøgelserne tage tre-fire uger.- Når resultatet af alle disse undersøgelser foreligger og er bearbejdet, så kan selve projekteringen af den mulige havneudvidelse gå i gang. Samtidig er Hjørring Kommune i gang med at forberede en foroffentlighedsproces, som vi ser frem til at være en del af, siger Per Holm Nørgaard, der er administrerende direktør for Hirtshals Havn.