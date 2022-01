Fremgangen vil fortsætte i 2022

REDERI-CHEFER:

Mandag 17. januar 2022 kl: 10:14

Af: Redaktionen Dansk skibsfarts cementerede sin position som Danmarks klart største eksporterhverv sidste år. Den officielle eksportstatistik er endnu ikke offentliggjort, men danske rederiers eksport vil ende i omegnen af 300 milliarder kroner og vil formentlig tegne sig for omkring en fjerdedel af Danmarks samlede eksport.Men selvom 2021 samlet set var et exceptionelt godt år for dansk skibsfart, tror mange rederichefer på, at det kan blive endnu bedre. Ifølge en rundspørge vurderer otte ud af ti rederi-chefer, at omsætningen vil gå frem i 2022.- Det er meget klar tale fra CEO’erne, når så mange tror på større omsætning. Med et lille knæk fra 2019 til 2020 er eksporten steget siden 2016, og det er en udvikling, som, rederierne tror på, fortsætter, siger Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør i Danske Rederier.- Årsagerne til optimismen skal findes flere steder. Verdenshandlen tordner derudaf, og det er et enormt behov for at fragte varer på tværs af verdensdele og lande, som ikke ser ud til at aftage lige foreløbigt. Det gælder lige nu stort set alle varegrupper undtagen olieprodukter. Og så er der sat skub i udviklingen af havvind. Det giver opgaver for offshore-rederierne både herhjemme og i udlandet, siger hun videre.Optimismen omkring det kommende år smitter også af på forventningerne til flådestørrelsen i de danske rederier, hvor seks ud af ti af de adspurgte rederichefer regner med, at deres flåde vil vokse i løbet af 2022.







Ved seneste optælling kort før nytår var der 779 skibe på dansk flag svarende til i alt 23,24 millioner bruttoton. Den samlede danskopererede flåde er i øjeblikket på 2.000 skibe på i alt 64,35 millioner bruttoton.





© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.