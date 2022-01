Politiet fandt 34 overtrædelser af cabotagereglerne ud af 97 kontrollerede lastbiler

Tirsdag 11. januar 2022 kl: 13:30

Bøde på 35.000 kroner og kørselsforbud



Af: Redaktionen Under den målrettede kontrol af i alt 97 lastbiler og 3 varebiler konstaterede mandskabet fra Tungvogncenter Nord i alt 34 overtrædelser af cabotage-reglerne blev konstateret ved kontrol af 97 lastbiler og tre varebiler. Politifolkene tog alle paragrafferne/artiklerne i EU-forordningen i brug under kontrollen.- Lige som de tidligere år har vi i starten af januar en målrettet cabotage-kontrol. Denne gang havde vi valgt at lægge vores fokus i og omkring Aarhus, siger politikommissær Claus Kjær-Pedersen, der er leder af Færdselsafdelingens Tungvogncenter Nord.Claus Kjær-Pedersen konstaterer, at når politiet tager opstilling på eksempelvis Aarhus havn, går der ikke lang tid, før det rygtes i branchen via de sociale medier.- Vi oplever derfor, at der er enkelte vognmænd og chauffører, der forsøger at finde alternative ruter eller alternative metoder til at komme af med godset. Det kan være omkobling på rastepladser uden for Aarhus. Derfor er det også vigtigt for os, at have kombinationen af en stationær kontrolplads og kørende patruljer. fremhæver han.Kontrollen i de første dage af det nye år viste eksempelvis, at en vognmandsvirksomhed ikke havde sørget for, at en chauffør, der er tredjelandsstatsborger, havde fået udstedt den fornødne førerattest. Det udløste en bøde på 35.000 kroner plus et kørselsforbud til den pågældende chauffør.



Andre overtrædelser var blandt andet manglende firmanavn, fejl/mangler på køretøjerne og manglende betaling af vejbenyttelsesafgift.





- Vi er opmærksomme på, at mange lastbiler har holdt stille i juledagene - ofte i Danmark - og at chaufførerne har været hjemme på juleferie i eksempelvis Rumænien, Polen og de baltiske lande, siger Claus Kjær-Pedersen og fortsætter:





- Men overraskende mange lastbiler med chauffører fra Fjernøsten havde ikke holdt stille, men havde kørt i juledagene.





Grundig tjek af cabotagekørsel

Reglerne siger, at cabotage-kørsel kan udføres inden for tre eller syv dage efter en afsluttet international transport, alt efter om der er befordret gods til Danmark, eller om der er tale om en transport til Danmark uden gods.





- Det var der nogle stykker, der ikke var opmærksomme på. Ligesom at der var nogle vognmænd, der havde udført flere end de tre tilladte cabotagetransporter i tilslutning til en international indgående transport, siger Claus Kjær-Pedersen: ”



Udfordringer med danske nummerplader

Der var desuden et par udenlandske transportvirksomheder, der har lejet lastbiler i Danmark, hvorefter de udførte cabotage-kørsel med lastbiler indregistreret på danske nummerplader.





- Det giver lidt udfordringer, da vi tidligere har været vant til, at når man snakker cabotagekørsel, er det foretaget med udenlandsk registrerede lastbiler, forklarer politikommissæren og tiilføjer:





- Enkelte overtrædelse af køre-/hviletidsbestemmelserne og takografforordningen var der også, men det er klart, at når lastbilerne har holdt stille og chaufførerne har været på juleferie, og vi som kontrolmyndighed kigger 28 dage tilbage, så er mange af dagene fri/hviledage.





